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Транспорт

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Самолеты из Петербурга в Абхазию станут летать чаще

Новый рейс из Пулкова в Сухум запускают «Уральские авиалинии», сообщают в пресс-службе петербургского аэропорта. Сейчас до столицы Абхазии можно добраться рейсами авиакомпания Nordwind.

Endless luck / Shutterstock

Первый вылет из Петербурга запланирован на 7 октября. Далее рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям. Время в пути — 4 часа 40 минут. Летать в этом направлении будут круглый год. Полное расписание представлено на сайте Пулкова.

Запуск новых рейсов в Абхазию весной 2026 года анонсировал вице-губернатор города Кирилл Поляков. Летать в эту страну из Петербурга после 33-летнего перерыва самолеты начали вновь в августе 2025 года.

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