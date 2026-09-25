Самолеты из Петербурга в Абхазию станут летать чаще

Первый вылет из Петербурга запланирован на 7 октября. Далее рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям. Время в пути — 4 часа 40 минут. Летать в этом направлении будут круглый год. Полное расписание представлено на сайте Пулкова.

Запуск новых рейсов в Абхазию весной 2026 года анонсировал вице-губернатор города Кирилл Поляков. Летать в эту страну из Петербурга после 33-летнего перерыва самолеты начали вновь в августе 2025 года.