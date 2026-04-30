Петербург и Сухум свяжут регулярные авиарейсы

Власти городов прорабатывают запуск новых авиарейсов, рассказал в своем телеграм-канале вице-губернатор Кирилл Поляков. Самолеты из Петербурга отправились в Абхазию вновь в августе 2025 года после 33-летнего перерыва.

Alexandr Zimovskoy / Shutterstock.com

Также Петербург и Сухум планируют работать и над другими проектами — от совместной работы в промышленности до обновления общественного транспорта в Абхазии. Вслед за уже переданными троллейбусами рассматривается вопрос дальнейшего обновления троллейбусного парка Сухума, пишет Поляков. Петербург, по его словам, может оказать помощь с обучением абхазской молодежи в своих вузах. Соглашение о сотрудничестве города планируют подписать на ПМЭФ-2026.

На прошлой неделе «Аэрофлот» сообщил, что будет отправлять свои самолеты из Пулкова в столицу Армении с 3 июня. С этой же даты его дочерняя компания «Россия» запустит рейсы в главный город Казахстана. Кроме того, с 1 июня появится рейс из Петербурга в Шымкент казахстанского авиаперевозчика SCAT Airlines.

