Чтобы у пассажиров поездов была возможность выходить в сеть, компания «ВСМ-400», которая будет обслуживать магистраль, договорилась о сотрудничестве с аэрокосмической компанией «Бюро 1440». Стороны подписали соглашение на «Транспортной неделе» в Москве.

Компании планируют использовать для связи сеть низкоорбитальных спутников. В соглашении также прописали, как будут запускать сервис и каким требованиям должно отвечать интернет-соединение в поездах. Это первый шаг к появлению спутникового интернета на первой российской ВСМ, отмечают в предприятии.

О планах подключить быстрый интернет на ВСМ Москва — Петербург Минтранс заявлял в апреле 2026 года. Тогда чиновники обсудили диапазоны сети и количество вышек связи. В мае спутниковый интернет пообещали подключить в «Сапсанах» и «Ласточках», в том числе на маршрутах из Петербурга в Москву, Валдай, Сортавалу и Псков. Приступить к испытаниям технологии планировали уже в 2026 году, а завершить их — до конца 2027-го.

ВСМ должна сократить время в пути между городами до 2 часов 15 минут — это почти в два раза быстрее «Сапсана». Построить ее обещают к 2028 году.