В «Сапсанах» и «Ласточках» подключат спутниковый интернет

Спутниковый интернет появится в 135 поездах. Среди них рейсы:

Петербург — Москва;

Петербург — Валдай;

Петербург — Сортавала;

Петербург — Псков.

Как отметили в РЖД, интернет будет работать на всем протяжении маршрута, включая участки со слабым покрытием мобильной связи. Стабильное соединение позволит поездным бригадам оставаться на связи в любой точке следования.

Тестирование технологии на «Сапсанах» и «Ласточках» стартует уже в 2026 году и продлится до конца 2027-го. Абонентский терминал «БЮРО 1440» для железнодорожного транспорта уже прошел механические испытания в вагоне-лаборатории.