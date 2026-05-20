В «Сапсанах» и «Ласточках» подключат спутниковый интернет

РЖД и аэрокосмическая компания «БЮРО 1440» договорились о внедрении спутниковой связи нового поколения в скоростных поездах. Соглашение об этом стороны утвердили в рамках конференции ЦИПР-2026.
Спутниковый интернет появится в 135 поездах. Среди них рейсы:
- Петербург — Москва;
- Петербург — Валдай;
- Петербург — Сортавала;
- Петербург — Псков.
Как отметили в РЖД, интернет будет работать на всем протяжении маршрута, включая участки со слабым покрытием мобильной связи. Стабильное соединение позволит поездным бригадам оставаться на связи в любой точке следования.
Тестирование технологии на «Сапсанах» и «Ласточках» стартует уже в 2026 году и продлится до конца 2027-го. Абонентский терминал «БЮРО 1440» для железнодорожного транспорта уже прошел механические испытания в вагоне-лаборатории.
