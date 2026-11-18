Изменения затронут Адмиралтейский, Центральный, Василеостровский и Петроградский районы. Новые тарифные зоны сформировали после повторной оценки загруженности улиц — именно от нее зависит стоимость парковки.

Согласно документам, с 1 января 2027 года распределение мест по тарифам будет выглядеть так: парковки по 100 рублей в час займут 28% зоны (сейчас — 15,34%), по 200 рублей — 34% (26,4%), по 280 рублей — 24% (29,2%). На места с максимальной стоимостью — 360 рублей в час — останется 13% вместо нынешних 29,05%.

Расширять границы платных парковок в 2027 году власти не планируют, однако это могут сделать в 2029 году. Количество платных стоянок в городе может увеличиться на 16 тысяч мест. Комтранс уже заложил в проект бюджета на 2027 год средства на проектирование новых участков: ведомство просит город выделить 245 млн рублей.