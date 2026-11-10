Платная парковка в Петербурге увеличится на 16 тысяч мест

Первый этап включает южную часть Калининского и Выборгского районов. В эту территорию входят 70 участков с почти 5 тысячами машино-мест. К второму этапу относятся северная часть Кировского, Московского и Фрунзенского районов, где насчитывается 114 участков на порядка 11 тысяч машино-мест.

В конце октября зампредседателя Комитета по транспорту Александра Бахмутская сообщила, что в 2027 году границы платной парковки в Петербурге останутся прежними, а расширение зоны предварительно перенесли на 2029 год.

При этом Комтранс уже заложил в проект бюджета на 2027 год средства на проектирование новых участков: ведомство просит город выделить 245 млн рублей. Заявки на включение улиц в адресный перечень будут принимать в феврале следующего года. После этого правительство Петербурга должно будет утвердить обновленный список.