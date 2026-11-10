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Платная парковка в Петербурге увеличится на 16 тысяч мест

План расширения единого городского парковочного пространства представил на конференции Parking Russia директор петербургского «Центра управления парковками» Михаил Курдяев, передает «Фонтанка». По данным издания, зону платных стоянок расширят в два этапа.

KrimKate / Shutterstock.com

Первый этап включает южную часть Калининского и Выборгского районов. В эту территорию входят 70 участков с почти 5 тысячами машино-мест. К второму этапу относятся северная часть Кировского, Московского и Фрунзенского районов, где насчитывается 114 участков на порядка 11 тысяч машино-мест.

В конце октября зампредседателя Комитета по транспорту Александра Бахмутская сообщила, что в 2027 году границы платной парковки в Петербурге останутся прежними, а расширение зоны предварительно перенесли на 2029 год.

При этом Комтранс уже заложил в проект бюджета на 2027 год средства на проектирование новых участков: ведомство просит город выделить 245 млн рублей. Заявки на включение улиц в адресный перечень будут принимать в феврале следующего года. После этого правительство Петербурга должно будет утвердить обновленный список.

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