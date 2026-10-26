Платную парковку в Петербурге не расширят в следующем году, но сделают это в ближайшие пару лет

При этом подготовка к следующему этапу начнется раньше. Комтранс уже заложил в проект бюджета на 2027 год средства на проектирование новых участков — ведомство просит город выделить 245 млн рублей. Заявки на включение улиц в адресный перечень будут принимать в феврале следующего года. После этого правительство Петербурга должно будет утвердить обновленный список.

Сначала в платную зону включат улицы вокруг Финляндского вокзала, рассказал глава Центра управления парковками Михаил Курдяев. Следующим этапом рассматривают территорию от Обводного канала до станции метро «Электросила» вдоль Московского проспекта.

Свыше 13 млн раз оплатили парковку в Петербурге водители за 9 месяцев 2026 года, сообщает тем временем Комтранс в соцсетях. Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период насчитали 21,8 млн оплат. Таким образом, этот показатель за последние 12 месяцев снизился почти на треть.

В июле Курдяев сообщал, что Смольный заработал на платных парковках 3,7 млрд рублей с начала 2026 года. Бахмутская тогда также заверила, что действующие тарифы на парковку сохранятся как минимум до 1 января 2027 года.