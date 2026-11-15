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Более 600 самокатчиков поступили в Елизаветинскую больницу после ДТП в 2026 году

Три человека погибли. Еще 76 оказались в больнице с травмами, полученными из-за самокатчиков.

dr.D/Shutterstock

Такую статистику приводит 78.ru со ссылкой на пресс-службу Елизаветинской больницы.

Сезон проката электросамокатов в городе подходит к концу. По соглашению с городом кикшеринговые компании должны блокировать аренду при ухудшении погоды. Самокаты будут постепенно убирать с улиц.

Ранее Собака.ru писала, что к началу октября Городской центр управления парковками зафиксировал более 67 тысяч нарушений правил использования СИМ, а операторы выписали пользователям штрафы на 30,7 млн рублей. Чаще всего самокатчики не спешивались перед пешеходными переходами – таких случаев насчитали около 59 тысяч.

Кроме того, в Петербурге предложили установить единую дату окончания сезона проката. Депутат Заксобрания Алексей Цивилев обратился с инициативой в Комитет по транспорту и назвал возможной датой 31 октября. После завершения сезона он предлагает давать операторам три дня на вывоз самокатов. Пока сервисы определяют сроки в зависимости от погоды.


 

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