Более 30 млн рублей штрафов заплатили самокатчики в Петербурге с начала сезона

Чаще всего самокатчики не спешивались перед пешеходными переходами — таких нарушений насчитали около 59 тысяч. Еще более 3,5 тысячи раз на одном самокате ехали два человека или больше. В 3,2 тысяч случаев пользователи нарушали правила дорожного движения при езде по улицам. Более 700 нарушений связаны с поездками на СИМ несовершеннолетних. При этом за весь период инспекторы зафиксировали только два наезда на пешеходов.

Нарушения выявляли во время пеших патрулирований и с помощью камер аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Система передает операторам кикшеринга информацию о нарушении, включая его место, время и фотографию.

Для сравнения, за весь прошлый сезон горожане воспользовались кикшерингом более 40 млн раз. Самокатчики получили около пяти тысяч предупреждений и свыше 30 тысяч штрафов. Кроме того, по итогам сезона кикшеринговые компании перечислили в городской бюджет 37 млн рублей за размещение самокатов на улицах.