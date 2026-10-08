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Транспорт

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Более 30 млн рублей штрафов заплатили самокатчики в Петербурге с начала сезона

С начала 2026 года операторы кикшеринга в Петербурге выписали пользователям 30,7 млн рублей штрафов. За это время «Городской центр управления парковками» (ГЦУП) зафиксировал более 67 тысяч нарушений правил использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщили в Комитете по транспорту.

forden / Shutterstock.com

Чаще всего самокатчики не спешивались перед пешеходными переходами — таких нарушений насчитали около 59 тысяч. Еще более 3,5 тысячи раз на одном самокате ехали два человека или больше. В 3,2 тысяч случаев пользователи нарушали правила дорожного движения при езде по улицам. Более 700 нарушений связаны с поездками на СИМ несовершеннолетних. При этом за весь период инспекторы зафиксировали только два наезда на пешеходов.

Нарушения выявляли во время пеших патрулирований и с помощью камер аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Система передает операторам кикшеринга информацию о нарушении, включая его место, время и фотографию.

Для сравнения, за весь прошлый сезон горожане воспользовались кикшерингом более 40 млн раз. Самокатчики получили около пяти тысяч предупреждений и свыше 30 тысяч штрафов. Кроме того, по итогам сезона кикшеринговые компании перечислили в городской бюджет 37 млн рублей за размещение самокатов на улицах.

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