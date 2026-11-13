Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Дату закрытия навигации маломерных судов в Ленобласти назвали в МЧС

Выход в акватории региона запретят маломерным судам с 16 ноября, сообщили в МЧС Ленобласти.

Natalie Sol / Shutterstock

Исключения сделают для катеров надзорных ведомств и чрезвычайных служб, судов, используемых в сферах промышленного рыболовства и рыбоводства, а также судов на воздушной подушке и аэроботов.

В Петербурге суда могут курсировать до 17 ноября. Компания «Нева Тревел» при этом намерена продолжить водные прогулки до конца ноября, а при сохранении подходящих условий — возможно, и до первой половины декабря. Кроме того, в этом году власти Петербурга решили повторить эксперимент с судами на воздушной подушке. Поэтому причал «Петропавловская крепость» вновь будет работать круглый год. Оттуда можно будет отправиться в ледовый круиз по исторической части Петербурга, а также к «Лахта Центру».

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: