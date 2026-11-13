Дату закрытия навигации маломерных судов в Ленобласти назвали в МЧС

Исключения сделают для катеров надзорных ведомств и чрезвычайных служб, судов, используемых в сферах промышленного рыболовства и рыбоводства, а также судов на воздушной подушке и аэроботов.

В Петербурге суда могут курсировать до 17 ноября. Компания «Нева Тревел» при этом намерена продолжить водные прогулки до конца ноября, а при сохранении подходящих условий — возможно, и до первой половины декабря. Кроме того, в этом году власти Петербурга решили повторить эксперимент с судами на воздушной подушке. Поэтому причал «Петропавловская крепость» вновь будет работать круглый год. Оттуда можно будет отправиться в ледовый круиз по исторической части Петербурга, а также к «Лахта Центру».