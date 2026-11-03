Стала известна дата завершения речной навигации в Петербурге

Завершить сезон навигации в городе планировали 15 ноября, однако 2 октября Комтранс направил на антикоррупционную экспертизу документ, в котором предложил сдвинуть сроки на два дня. Согласно нынешней версии распоряжения, суда смогут курсировать по акватории до 17 ноября 23 часов 59 минут.

Хотя официально сезон водных прогулок подходит к концу, судоходные компании не спешат уходить на зимние каникулы. Так, «Астра Марин» до 4 ноября предлагает побывать на прогулке «Северные острова Дельты Невы», круизе «Парадный Петербург с выходом в Финский залив» и ужине-круизе к Лахта Центру. «Неватрип» готова продать билеты на маршрут «Северные острова с Финским заливом» до 4 ноября, на экскурсию под развод мостов — до 8 ноября, а на прогулку на катере — вплоть до 16-го. Дольше других планирует работать «Нева Тревел». Там надеются продолжить водные прогулки до конца ноября, а при сохранении подходящих условий — возможно, и до первой половины декабря.

При этом у горожан все еще будет возможность прокатиться по Неве зимой, так как в этом году власти Петербурга решили повторить эксперимент с судами на воздушной подушке. Именно поэтому причал «Петропавловская крепость» вновь будет работать круглый год. Оттуда можно будет отправиться в ледовый круиз по исторической части Петербурга, а также к «Лахта Центру».