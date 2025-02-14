В Петербурге запустили зимние поездки по Неве на воздушной подушке

«Вопрос круглогодичной экскурсионной навигации в Санкт-Петербурге стоял уже много лет. И тема запуска судов на воздушной подушке тоже была на поверхности. Как только мы анонсировали то, что активно ведем подготовку к запуску новой услуги, сразу отметили высокий интерес со стороны пассажиров, партнеров и СМИ. Действительно, путешествия на судах на воздушной подушке (СВП) — это уникальный опыт, который стоит испытать каждому. СВП обладает рядом важных преимуществ перед другими подобными судами. Например, они способны лучше преодолевать небольшие ледяные торосы, у них более тихий салон с хорошей обзорностью. И что важно учитывать — в салоне ограниченное количество мест. Поэтому бронировать билеты нужно точно заранее», — отметил генеральный директор судоходной компании «Нева Тревел» Юрий Набатов.

В первых подобных судах смогут разместиться до 10 пассажиров, включая капитана. Отправляться на прогулки СВП, которым уже присвоены названия «Снежок-1», «Снежок-2» и «Снежок-3», будут от причала, расположенного на «Фрегате Благодать» (Петровская наб., 2).

Во время экскурсии, которая будет длиться 25-30 минут, пассажиры увидят главные достопримечательности: Петропавловскую крепость, Эрмитаж, стрелку Васильевского острова и Медного всадника. Первые экскурсии запланированы на 15 февраля. Стоимость билетов на зимнюю прогулку начинается от 1 700 рублей. Посмотреть расписание прогулок, а также приобрести билеты можно на сайте компании.