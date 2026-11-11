Дороги Петербурга обработали солью перед первым снегом. В городе ждут температуру ниже нуля

Смольный ожидает гололедицы, так как температура может опуститься до нуля и ниже. К зимнему режиму работы перевели подведомственные Комблага предприятия. Особое внимание пообещали уделить мостам, тоннелям, набережным и крупным магистралям. Также обработали пешеходные зоны и подходы к социально значимым объектам.

В ближайшие дни дорожные службы будут следить за состоянием улиц и устранять скользкость по мере ее появления. В комитете также попросили автомобилистов соблюдать скоростной режим и быть внимательнее на дорогах.

По прогнозу синоптика Александра Колесова, во второй половине дня 11 ноября в Петербурге ожидается мокрый снег, а температура составит всего +1…+3 градуса. Холодная погода сохранится и в следующие дни. 12 ноября осадки будут преимущественно дождевыми, а 13 и 14 ноября снова возможны снег и мокрый снег. Потепление придет только к 15 ноября. Оно будет связано с новым циклоном, который принесет в регион теплый морской воздух с Атлантики.