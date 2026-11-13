Первый слой снега лег на землю в Петербурге

Накануне синоптик Александр Колесов предупреждал, что больше всего снега выпадет на Карельском перешейке и юго-западе Ленинградской области. В Петербурге высота временного снежного покрова может составить от 1 до 3 сантиметров, в отдельных районах Ленобласти — от 3 до 8 сантиметров. При этом местами снег будет перемежаться с дождем из-за плюсовой температуры.