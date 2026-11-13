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Первый слой снега лег на землю в Петербурге

Утром 13 ноября в городе выпал снег, который смог задержаться на земле и создать временный снежный покров. Снимками зимних осадков петербургские предприятия и горожане делятся в соцсетях.

Накануне синоптик Александр Колесов предупреждал, что больше всего снега выпадет на Карельском перешейке и юго-западе Ленинградской области. В Петербурге высота временного снежного покрова может составить от 1 до 3 сантиметров, в отдельных районах Ленобласти — от 3 до 8 сантиметров. При этом местами снег будет перемежаться с дождем из-за плюсовой температуры.

По прогнозу центра «Фобос», 13 ноября погода в регионе значительно ухудшится из-за глубокого североатлантического циклона. В городе ожидается пасмурная погода со снегом и дождем, температура воздуха составит +1…+3 градуса. Атмосферное давление опустится до 740 миллиметров ртутного столба — значительно ниже нормы.

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