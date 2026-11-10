Петербург попросил у федеральных властей кредит на строительство коричневой ветки метро

Сейчас город уже использует федеральное финансирование для развития Лахтинско-Правобережной (оранжевой) линии: средства идут на строительство участка от «Спасской» до «Морского фасада». Новая заявка касается следующего этапа развития подземки — коричневой ветки, пояснил градоначальник.

По словам Беглова, получение кредита поможет обеспечить работу всех шести проходческих щитов, которые сейчас задействованы в строительстве метро. Всего в ближайшие три года Петербург планирует направить на развитие подземки 146,5 миллиарда рублей.

На участке коричневой линии построят еще четыре станции: «Броневую», «Заставскую», «Боровую» и «Каретную». Завершить строительство планируют в 2030 году. На сегодня коричневая линия включает две станции — «Путиловскую» и «Юго-Западную». Их открыли в конце 2025 года.