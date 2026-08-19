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План развития метро до 2040 года показали в Петербурге

Схему с возможными датами открытия станций представил «Петербургский метрополитен» в отчете за прошлый год, который появился на сайте предприятия 14 августа.

Схема развития метро Петербурга до 2040 года
«Петербургский метрополитен»

Схема развития метро Петербурга до 2040 года

Карта включает более 30 новых станций и несколько депо на разных направлениях Петербурга.

  • К 2030 году должны появиться «Каменка», «Богатырская», «Суворовская», «Знаменная», «Лиговский проспект-2», «Каретная», «Заставская»,«Броневая», а также депо «Красносельское».
  • На 2034 год планируется открытие станций «Коломяжская», «Магистраль № 31», «Шуваловский проспект», «Морской фасад», «Гавань» и «Кудрово», а также депо «Коломяжское».
  • В 2035 году — метро «Ульянка», «Авиагородок» и «Пулково», а также депо «Пулково».
  • В 2037 году на карту города обещают добавить «Улица Доблести», «Петергофское шоссе», «Брестская» и «Сосновая Поляна».
  • К 2040-му запланированы «Большой проспект-2», «Лесная-2», «Арсенальная», «Бестужевская», «Площадь Калинина», «Полюстровский проспект-1», «Полюстровский проспект-2», «Александрино» и «Проспект Маршала Жукова», а также депо «Калининское».

Согласно схеме, первый выход из «Театральной» планируют открыть к 2029 году. При этом ранее губернатор Александр Беглов сообщал, что сроки запуска станции сдвинулись до 2030 года. Кроме того, на опубликованной метрополитеном карте датой открытия метро «Кудрово» значится 2034 год, хотя еще в июне глава Ленобласти Александр Дрозденко в качестве возможных сроков называл 2029-2030 годы. 

Превью: Ivanova Ksenia / Shutterstock.com

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