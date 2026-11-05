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Транспорт

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В Петербурге изымут четыре участка под строительство коричневой линии метро

Власти Петербурга начали изымать четыре земельных участка общей площадью более 7,5 тысячи квадратных метров для строительства Красносельско-Калининской линии метро. Вместе с землей город заберет и расположенные на ней нежилые здания. Постановление за подписью губернатора Александра Беглова появилось на портале Смольного 3 ноября.

пресс-служба Комитета по транспорту

Изъятие связано со строительством участка шестой линии до станции «Обводный канал — 2». В перечень вошли территория на Рощинской улице, склад на Московском проспекте, 103, корпус 6, несколько нежилых зданий на набережной Обводного канала, 40, и объекты по адресу Тамбовская улица, 8. Последние используются под склады, производство и другие нужды.

Комитет по строительству должен в течение десяти дней уведомить владельцев недвижимости о принятом решении и начать необходимые юридические процедуры. Контролировать исполнение постановления будет вице-губернатор Николай Линченко.

На участке коричневой линии построят еще четыре станции: «Броневую», «Заставскую», «Боровую» и «Каретную». Завершить строительство планируют в 2030 году. Проект планировки территории под новые станции ветки на общественные обсуждения 3 ноября вынес Комитет по градостроительству. Публичные слушания пройдут с 11 по 20 ноября.

Станцию «Каретная» разместят в районе Тамбовской улицы, «Заставскую» — рядом с Московским проспектом. Кроме того, на Рощинской улице появится шахта № 847.

На сегодня коричневая линия включает две станции — «Путиловскую» и «Юго-Западную». Их открыли в конце 2025 года.

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