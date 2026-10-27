Сезон навигации в Петербурге завершается, но часть судов будет курсировать до первых морозов. На каких провести осенние каникулы?

Большинство маршрутов компании «Астра Марин» будет доступно до начала ноября. Билеты на прогулку «Северные острова Дельты Невы», круиз «Парадный Петербург с выходом в Финский залив» и ужин-круиз к Лахта Центру можно купить до 4 ноября. Метеоры в Кронштадт будут возить пассажиров до 1 ноября. Также 31 октября компания проведет специальный маршрут к Хэллоуину.

Чуть шире выбор дат предлагает «Неватрип». На прогулку на катере можно записаться вплоть до 16 ноября, а экскурсия под развод мостов будет доступна до 8 ноября. Прогулки по рекам и каналам центрального Петербурга, а также авторская экскурсия по Неве и Финскому заливу продлятся до 31 октября. Маршрут «Северные острова с Финским заливом» — до 4 ноября.