Сезон навигации в Петербурге завершается, но часть судов будет курсировать до первых морозов. На каких провести осенние каникулы?

Сезон речной навигации в Петербурге подходит к концу: первые городские пристани начали закрываться на зиму еще на прошлой неделе. При этом некоторые судоходные компании продолжают прогулки по рекам и каналам и рассчитывают возить пассажиров как минимум до конца ноября, а при подходящей погоде — даже до декабря.
Большинство маршрутов компании «Астра Марин» будет доступно до начала ноября. Билеты на прогулку «Северные острова Дельты Невы», круиз «Парадный Петербург с выходом в Финский залив» и ужин-круиз к Лахта Центру можно купить до 4 ноября. Метеоры в Кронштадт будут возить пассажиров до 1 ноября. Также 31 октября компания проведет специальный маршрут к Хэллоуину.
Чуть шире выбор дат предлагает «Неватрип». На прогулку на катере можно записаться вплоть до 16 ноября, а экскурсия под развод мостов будет доступна до 8 ноября. Прогулки по рекам и каналам центрального Петербурга, а также авторская экскурсия по Неве и Финскому заливу продлятся до 31 октября. Маршрут «Северные острова с Финским заливом» — до 4 ноября.
Дольше других планирует работать «Нева Тревел». В компании рассказали, что благодаря погоде и возможностям флота водные прогулки продолжатся до конца ноября, а при сохранении подходящих условий — возможно, до первой половины декабря.
В ноябре останутся доступны сразу несколько маршрутов. С Сенатской пристани у Медного всадника продолжатся экскурсии вокруг островов с выходом в Финский залив «Забытые острова» и ночные прогулки на развод мостов. Причал «Аничков мост» на Фонтанке тоже будет работать: оттуда можно отправиться на классическую прогулку по малым рекам и каналам.
В Кронштадте в течение всего ноября будет курсировать новый прогулочный катамаран «Равелин». Он отправляется от причала «Остров фортов» на экскурсию вокруг кронштадтских фортов. До 1 ноября в город можно также добраться из Петербурга на скоростном катамаране, а затем пересесть на прогулочный маршрут.
Судно на воздушной подушке для зимней навигации
Тем временем часть пристаней Петербурга уже должны были завершить работу. Среди них — «Университетская набережная», «Набережная Мартынова», «Дворцовая пристань» и причал «Университет путей сообщения» на Фонтанке.
Дольше всего из основных городских причалов будут принимать пассажиров:
- «Адмиралтейская набережная» — до 9 ноября,
- «Летний сад» — до 2 ноября,
- «Музей Фаберже» — до 1 ноября,
- «Петровская набережная» — до 30 октября.
«Набережная Макарова», «Южная дорога» и Речной вокзал продолжат работу до конца навигации. Официально сезон может завершиться 17 ноября — такая дата фигурировала в проекте распоряжения Комтранса.
Зимой при этом водные прогулки продолжатся, но уже в другом формате. Эксперимент с судами на воздушной подушке власти решили повторить и в этом сезоне, поэтому причал «Петропавловская крепость» вновь будет работать круглый год. Оттуда можно будет отправиться в ледовый круиз по исторической части Петербурга, а также к «Лахта Центру».
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