Пожаловаться на курьеров в Петербурге предлагают в чат-боте в «Максе»

Как отметили в городском правительстве, пользоваться ботом сможет любой петербуржец. Сообщение о допущенном нарушении с фото- или видеодоказательством можно написать в свободной форме. Обращение автоматически отправят в ту службу доставки, чей курьер нарушил правила, а заявителя уведомят о результатах рассмотрения жалобы.

«Горожане получают действенный инструмент реагирования в случаях, когда курьер нарушает правила дорожного движения, затрудняет проход по тротуару неправильно припаркованным транспортным средством или каким-то иным образом мешает людям», — говорит Беглов.

Чат‑бот разработала по поручению Комтранса Ассоциация транспортно‑логистических и почтово‑курьерских компаний России совместно с ведущими сервисами доставки.

По данным городского правительства, в среднем каждые сутки на улицы Петербурга выезжают 12 тысяч курьеров на велосипедах, самокатах и прочих средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Всего в городе в настоящее время насчитывается порядка 46 тысяч курьеров.

За последний год власти значительно регламентировали работу курьеров. Так, в июле прошлого года в городе ограничили скорость движения по тротуарам и в пешеходных зонах для курьеров и других пользователей СИМ до 10 километров в час. Доставщикам запретили передвигаться по паркам, улицам с узкими тротуарами и самым загруженным магистралям. Строго регламентировали и внешний вид курьеров: на их одежде должны быть светоотражающие элементы и четкий идентификационный номер. Кроме того, работать в службах доставки запретили мигрантам.