Летняя навигация завершается в Петербурге. Какие пристани закроются в октябре?

Первые пристани на водных маршрутах перестанут принимать суда:

«Университетская набережная» — 19 октября;

«Набережная Мартынова», «Дворцовая пристань» — 20 октября;

«Университет путей сообщения» (наб. реки Фонтанки) — 24 октября.

Дольше всего пассажиров будут принимать:

«Адмиралтейская набережная» — до 9 ноября;

«Летний сад» — до 2 ноября;

«Музей Фаберже» — до 1 ноября;

«Петровская набережная» — до 30 октября.

«Набережная Макарова», «Южная дорога» и Речной вокзал продолжат работу до завершения навигации.

При этом эксперимент с зимней навигацией судов на воздушной подушке власти решили повторить и в этом сезоне, поэтому причал «Петропавловская крепость» вновь будет работать круглый год. Оттуда можно будет отправиться в ледовый круиз по исторической части Петербурга, а также к «Лахта Центру».

«Обслуживание причальной инфраструктуры не прекращается ни на день. Даже когда объект официально закрыт для швартовки, мы проводим его диагностику и готовим к следующему сезону. Это круглогодичный процесс, и мы отвечаем за него независимо от сроков навигации», — напоминают в «Агентстве внешнего транспорта».