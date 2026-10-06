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Транспорт

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Летняя навигация завершается в Петербурге. Какие пристани закроются в октябре?

График закрытия причалов утвердило «Агентство внешнего транспорта», сообщает Комтранс. Последний также подготовил проект распоряжения, в котором предлагается завершить навигацию маломерных судов 17 ноября. Документ направили на антикоррупционную экспертизу 2 октября.

пресс-служба судоходной компании «Нева Тревел»

Первые пристани на водных маршрутах перестанут принимать суда:

  • «Университетская набережная» — 19 октября;
  • «Набережная Мартынова», «Дворцовая пристань» — 20 октября;
  • «Университет путей сообщения» (наб. реки Фонтанки) — 24 октября.

Дольше всего пассажиров будут принимать:

  • «Адмиралтейская набережная» — до 9 ноября;
  • «Летний сад» — до 2 ноября;
  • «Музей Фаберже» — до 1 ноября;
  • «Петровская набережная» — до 30 октября.

«Набережная Макарова», «Южная дорога» и Речной вокзал продолжат работу до завершения навигации.

При этом эксперимент с зимней навигацией судов на воздушной подушке власти решили повторить и в этом сезоне, поэтому причал «Петропавловская крепость» вновь будет работать круглый год. Оттуда можно будет отправиться в ледовый круиз по исторической части Петербурга, а также к «Лахта Центру».

«Обслуживание причальной инфраструктуры не прекращается ни на день. Даже когда объект официально закрыт для швартовки, мы проводим его диагностику и готовим к следующему сезону. Это круглогодичный процесс, и мы отвечаем за него независимо от сроков навигации», — напоминают в «Агентстве внешнего транспорта».

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