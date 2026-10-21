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Обкатывать начали второй этап трамвайной линии «Славянка». Это финальная проверка перед полноценным запуском транспорта

О старте обкатки второго этапа трамвайной линии «Славянка» — от депо на Новгородском проспекте до пункта техобслуживания в одноименном микрорайоне, сообщили в Смольном. Это финальный этап проверки трамвая перед тем, как он начнет перевозить пассажиров. Запустить участок линии планируют до конца декабря 2026 года.

Пресс-служба администрации Петербурга

Обкатка второго этапа продлится около месяца. За это время специалисты проверят все системы, необходимые для начала поездок, настроят тяговые подстанции, подключат освещение, информационные табло и видеонаблюдение. К запуску участка на линии должны завершиться все строительные работы и благоустройство прилегающей территории.

О строительстве скоростной трамвайной линии «Купчино — Шушары — Славянка» губернатор Петербурга Александр Беглов говорил еще в 2019 году. Ее планировали открыть в 2023 году, но позже сроки сдвинулись.

Первую очередь пути от метро «Купчино» до Шушар запустили 24 декабря 2025 года. В этот же день трамвай сошел с рельсов. Перевозчик «Балтнедвижсервис» тогда заявил, что инцидент не сказался на движении транспорта. Причиной, как писали СМИ, стал сбой в работе техники. Почти спустя два месяца трамвай вновь сошел с рельсов на этой линии.

В будущем трамвайную линию «Славянка» планируют протянуть до кампуса СПбГУ и инновационного центра «Невская дельта». В марте этого года сообщалось, что документацию по планировке трассы подготовят к началу февраля 2027 года.

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