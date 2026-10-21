Обкатывать начали второй этап трамвайной линии «Славянка». Это финальная проверка перед полноценным запуском транспорта

О старте обкатки второго этапа трамвайной линии «Славянка» — от депо на Новгородском проспекте до пункта техобслуживания в одноименном микрорайоне, сообщили в Смольном. Это финальный этап проверки трамвая перед тем, как он начнет перевозить пассажиров. Запустить участок линии планируют до конца декабря 2026 года.
Обкатка второго этапа продлится около месяца. За это время специалисты проверят все системы, необходимые для начала поездок, настроят тяговые подстанции, подключат освещение, информационные табло и видеонаблюдение. К запуску участка на линии должны завершиться все строительные работы и благоустройство прилегающей территории.
О строительстве скоростной трамвайной линии «Купчино — Шушары — Славянка» губернатор Петербурга Александр Беглов говорил еще в 2019 году. Ее планировали открыть в 2023 году, но позже сроки сдвинулись.
Первую очередь пути от метро «Купчино» до Шушар запустили 24 декабря 2025 года. В этот же день трамвай сошел с рельсов. Перевозчик «Балтнедвижсервис» тогда заявил, что инцидент не сказался на движении транспорта. Причиной, как писали СМИ, стал сбой в работе техники. Почти спустя два месяца трамвай вновь сошел с рельсов на этой линии.
В будущем трамвайную линию «Славянка» планируют протянуть до кампуса СПбГУ и инновационного центра «Невская дельта». В марте этого года сообщалось, что документацию по планировке трассы подготовят к началу февраля 2027 года.
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