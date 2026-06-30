Причину переноса запуска метро «Кудрово» назвали власти Ленобласти

Теперь возможный срок запуска станции «Кудрово» — 2029-2030 годы, говорит Дрозденко. Сейчас власти региона выкупают земельные участки, где в будущем появятся вестибюль метро, благоустройство и остановки транспорта.

Еще в декабре 2023 года губернатор Ленобласти говорил, что сроки запуска станции «плавают» — дедлайном может быть как 2027, так и 2028-2029 годы. Тогда он отметил, что «все зависит от подтверждения софинансирования» из федерального бюджета. В декабре 2025 года в ходе прямой линии Дрозденко назвал датой открытия метро «Кудрово» 2029 год. При этом за несколько месяцев до этого «Деловой Петербург» писал, что в городском Комитете по строительству говорят о строительстве станции до 2030 года.

О планах запустить станцию «Богатырская» («Богатырский проспект») в 2029 году в марте этого года рассказал вице-губернатор Николай Линченко. По его словам, станция будет подземной с выходами на обе стороны, рядом с ней также построят пешеходный тоннель. К этому же году власти планируют запустить и «Каменку» (альтернативные названия — «Зоопарк» и «Планерная»). Обе станции облицуют камнем за полтора миллиарда рублей. Вестибюль «Театральной» откроют к 2030 году, заявлял чиновник.