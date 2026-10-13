Где разместят метро «Фарфоровская», рассказали в Смольном

Вестибюль расположат на территории, ограниченной Железнодорожным и Белевским проспектами, Варфоломеевской улицей и магистралью, которую здесь также планируют построить.

Сейчас участком, где появится «Фарфоровская», пользуется Центральный государственный архив Петербурга. Изменения в планировку внесли не только ради строительства самой станции, но и «для организации удобного проезда и переноса трансформаторной подстанции», отмечают в городской администрации.

Ранее на территории планировали построить здание коммерческой организации со встроенным вестибюлем метро и подземным гаражом. Новые изменения учитывают актуальные планы развития города, говорят власти.

На прошлой неделе Смольный вынес на общественные обсуждения проекты двух первых участков Кольцевой линии метро. Их эскизы появятся на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре с 14 по 23 октября. Сами обсуждения завершатся 3 ноября. Какими будут первый станции этой ветки, губернатор рассказал в середине сентября.