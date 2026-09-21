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Беглов рассказал, какими будут первые станции Кольцевой линии метро

Строить новую линию петербургского метрополитена, которая должна появиться к 2040 году, будут в несколько этапов. На сегодня специалисты подготовили проект планировки территории для первых двух — они предполагают возведение пяти станций, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

smith371 / Shutterstock.com

Общая протяженность этой части линии составит 8,27 километров. Первый участок Кольцевой протяженностью почти четыре километра пройдет от станции «Лесная-2». В его составе появятся «Арсенальная» и завершающая этот отрезок «Площадь Калинина». Обе станции будут глубокого заложения, с пассажирскими платформами островного типа. Первая получит два выхода на проспект Маршала Блюхера, а вторая — два выхода у пересечения Кондратьевского и Полюстровского проспектов.

Второй участок подземного кольца пройдет от станции «Площадь Калинина» до станции «Ладожская-2». Его длина составит почти 4,5 километра. Он будет включать три промежуточные станции глубокого заложения: «Полюстровский проспект-2» (с пересадкой на коричневую ветку), «Большеохтинская-2» (с пересадкой на серую линию, которую только планируют строить), «Ладожская-2» (с одним вестибюлем и пересадкой на действующую оранжевую ветку).

Проект планировки территории под этот участок Кольцевой появился на сайте Смольного в пятницу, 18 сентября. Сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу, после чего его представят для общественных обсуждений.

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