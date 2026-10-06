Проекты двух первых участков Кольцевой линии метро вынесли на общественные обсуждения

Горожане смогут ознакомиться с проектами двух первых участков Кольцевой: от станции «Лесная-2» до станции «Площадь Калинина» и от станции «Площадь Калинина» до станции «Ладожская-2». Предложения и замечания можно отправить через сайт или письмом на адрес Комитета.

Первый участок протяженность 3,8 километра будет пропускать 30 пар поездов в час. В его состав войдут станции «Арсенальная» и «Площадь Калинина» глубокого заложения с островными платформами. У «Арсенальной» предусмотрены два выхода на проспект Маршала Блюхера. У «Площади Калинина» — два выхода в районе пересечения Кондратьевского и Полюстровского проспектов. Проект планировки второго участка протяженностью почти 4,5 километра включает промежуточные станции «Полюстровский проспект-2» и «Большеохтинская-2».

Кольцевая линия свяжет окружающие исторический центр Петербурга районы, снимет нагрузку с действующих пересадочных узлов, сделает транспорт доступным для сотен тысяч горожан, заявил губернатор Александр Беглов.

Новая линия петербургского метрополитена должна появиться к 2040 году, говорил ранее Беглов. Градоначальник также напомнил, что до 2030 года планируется ввести в эксплуатацию станции «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная».