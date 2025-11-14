Метро «Озерки» закроют на капитальный ремонт в 2026 году

«Из ближайших планов 2026 года — станция "Озерки" на Московско-Петроградской линии. Проектирование по капремонту вестибюля наклонного входа в завершающей стадии. И мы ожидаем, что в 2026 году будет начат непосредственно ремонт на этой станции», — рассказал начальник метрополитена Евгений Козин телеканалу «78».

Сейчас в Петербурге уже реконструируют станции метро «Парк Победы» и «Фрунзенская» на синей (Московско-Петроградской) линии. В перспективе ремонт планируют провести на «Площади Восстания — 2» и «Гражданском проспекте». Но работы запланированы не на ближайшее время.