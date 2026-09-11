Запуск «Фрунзенской» и «Парка Победы» после реконструкции могут перенести

На «Фрунзенской» риск переноса связан с финансированием: 1,2 млрд рублей из-за секвестра бюджета перераспределили на 2027 год. Станцию закрыли на реконструкцию в 2024 году. В августе в Смольном заявляли, что планируют ее открытие в мае следующего года.

«Парк Победы» закрыли на реконструкцию в 2025 году. Сейчас метрополитен планирует перепроектировать архитектурный облик станции. Финальный вариант проекта должны представить до конца марта 2028 года. Сроки могли сдвинуться из-за корректировок проекта, о которых губернатора Александра Беглова попросили ветераны. Активисты предложили властям изменить проект станции «с учетом придания большего внимания <...> исторической и культурной значимости» вестибюлю.

Перенос сроков грозит и «Озеркам»: капитальный ремонт вестибюля могут начать в 2027 году вместо ранее запланированного 2026-го. В метрополитене предупреждают, что последовательный перенос закрытия станций может привести к отрицательным заключениям экспертизы безопасности эскалаторов, у которых закончился нормативный срок службы.