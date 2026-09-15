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Транспорт

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Как нехватка бензина повлияла на общественный транспорт, рассказали в Смольном

Дефицит бензина в городе не повлиял на работу общественного транспорта, заявили Собака.ru в пресс-службе Комтранса.  Там пояснили, что всех видов топлива, необходимы для работы общественного транспорта в Петербурге, сейчас достаточно.

Dmitriy Kandinskiy / Shutterstock

Около 60% всех автобусов на городских маршрутах работают на газомоторном топливе, еще около 40% — на дизельном. И того и другого вида топлива в настоящее время достаточно для стабильной работы городского общественного транспорта,  рассказали в Комитете по транспорту.

Там также отметили, что на фоне ситуации с топливом пассажиропоток изменился незначительно — это связывают это со сменой времени года. По итогам прошлой недели число пассажиров сопоставимо с показателями 2025 года за этот же период.

Тем временем в соцсетях горожане продолжают делиться роликами о длинных очередях из автомобилистов, которые в последние дни скапливаются на заправках. «Спрос на бензин марок АИ-92 и АИ-95 временно опережает объемы текущих поставок», — объяснили это явление Собака.ru в Комитете по энергетике.

Ведомство находится в постоянном контакте с крупнейшими операторами заправок и помогает им «в вопросах логистики для своевременного пополнения запасов топлива», прокомментировали в его пресс-службе. Там также заявили, что ситуация с дизельным топливом остается стабильной.

В первой половине сентября Петербург столкнулся с новым витком топливного кризиса. Водители утверждают, что ситуация обстоит даже хуже, чем пару месяцев назад. Действительно ли это так, разбирался журналист Собака.ru.

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