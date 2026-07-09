Карты с наличием топлива и очередей на заправках запускают российские сервисы. Делимся их подборкой

«ГдеБенз». Сервис разработал предприниматель Евгений Чудов при помощи ИИ. На интерактивной карте пользователи могут присвоить каждой заправке статусы: «Есть бензин», «Нет бензина» и «Очередь». Инструмент позволяет увидеть, какое именно топливо в наличи на конкретной заправке, сколько машин в очереди и можно ли расплатиться картой. Он работает в браузере и не требует ни установки приложения, ни регистрации. Сайт открывается как с компьютера, так и с телефона. Сервис пользуется большой популярностью: всего за два дня работы он собрал более 100 тысяч отметок от водителей.

Сервис разработал предприниматель Евгений Чудов при помощи ИИ. На интерактивной карте пользователи могут присвоить каждой заправке статусы: «Есть бензин», «Нет бензина» и «Очередь». Инструмент позволяет увидеть, какое именно топливо в наличи на конкретной заправке, сколько машин в очереди и можно ли расплатиться картой. Он работает в браузере и не требует ни установки приложения, ни регистрации. Сайт открывается как с компьютера, так и с телефона. Сервис пользуется большой популярностью: всего за два дня работы он собрал более 100 тысяч отметок от водителей. Карта «Топливо» от «Т-Банка». Инструмент работает на основе обезличенных данных о транзакциях и показывает вероятность наличия топлива на более чем 20 тысячах АЗС. При использовании карты можно отметить такие фильтры, как бренд заправки, вид топлива и даже наличие кофе. Сервис доступен по ссылке toplivo.tbank.ru и в мобильном приложении банка.

Инструмент работает на основе обезличенных данных о транзакциях и показывает вероятность наличия топлива на более чем 20 тысячах АЗС. При использовании карты можно отметить такие фильтры, как бренд заправки, вид топлива и даже наличие кофе. Сервис доступен по ссылке toplivo.tbank.ru и в мобильном приложении банка. Карта от «Яндекса». Ранее такой картой могли воспользоваться только водители, подключенные к внутреннему приложению для курьеров и таксистов «Яндекс Про». Сервис показывает наличие очередей, ассортимент и наличие топлива. Приложение использует технологию, схожую с «Яндекс Пробками», информацию из «Яндекс Карт» и «Яндекс Заправок», а также опросы водителей. Воспользоваться им можно в отдельном приложении «Яндекс Заправки» или в специальном разделе «Яндекс Go».

Ранее такой картой могли воспользоваться только водители, подключенные к внутреннему приложению для курьеров и таксистов «Яндекс Про». Сервис показывает наличие очередей, ассортимент и наличие топлива. Приложение использует технологию, схожую с «Яндекс Пробками», информацию из «Яндекс Карт» и «Яндекс Заправок», а также опросы водителей. Воспользоваться им можно в отдельном приложении «Яндекс Заправки» или в специальном разделе «Яндекс Go». Сервис «Сбера». Карта на основе приложения 2ГИС охватывает около 23 тысяч АЗС по всей стране. Она работает на основе обезличенных платежных данных более 100 млн клиентов банка. Пользователи могут найти ближайшую заправку, где недавно фиксировались покупки топлива. Сервис доступен в веб-версии и в приложении «Сбербанк Онлайн».

Популярность подобных инструментов выросла, когда на российских АЗС появились лимиты на продажу топлива и стали возникать длинные очереди из желающих заправиться. Причина этого — дефицит топлива на внутреннем рынке. Из-за нехватки бензина таксисты стали реже брать заказы, сообщил в конце июня «Коммерсант» со ссылкой на Национальную ассоциацию таксопарков. Проблемы с топливом повлияли и на работу продуктовых магазинов. По данным «Фонтанки», поставщики из южных регионов страны стали предупреждать петербургские торговые сети о задержках грузов.