Крупнейший зарядный хаб в России и СНГ открылся в Петербурге

Хаб предназначен для легковых электромобилей, такси, коммерческого и крупнотоннажного транспорта, коммунальной техники, электробусов и электрогрузовиков. Комплекс работает круглосуточно. Он включает 22 быстрые электрозарядные станции, 80 зарядных портов четырех видов, зону отдыха, вендинг и Wi-Fi. В сутки электрохаб сможет принимать более тысячи автомобилей. Этот зарядный центр станет самым мощным в России и СНГ, отмечают в компании.

«Правобережный» стал третьей зарядной станцией компании «Электрохаб» в Петербурге. Первая появилась в 2023 году около Первомайской ТЭЦ, а в январе 2025 года открылся электрохаб на Выборгской стороне.