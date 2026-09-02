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Транспорт

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Крупнейший зарядный хаб в России и СНГ открылся в Петербурге

Зарядный комплекс для электромобилей «Правобережный» на Октябрьской набережной, 108, заработал 2 сентября, сообщили Собака.ru в компании «Электрохаб». В день его открытия с 16:00 до 00:00 зарядить машину можно бесплатно. Запуск хаба Смольный анонсировал в марте.

Предоставлено АО «Электрохаб»
Предоставлено АО «Электрохаб»

Хаб предназначен для легковых электромобилей, такси, коммерческого и крупнотоннажного транспорта, коммунальной техники, электробусов и электрогрузовиков. Комплекс работает круглосуточно. Он включает 22 быстрые электрозарядные станции, 80 зарядных портов четырех видов, зону отдыха, вендинг и Wi-Fi. В сутки электрохаб сможет принимать более тысячи автомобилей. Этот зарядный центр станет самым мощным в России и СНГ, отмечают в компании.

«Правобережный» стал третьей зарядной станцией компании «Электрохаб» в Петербурге. Первая появилась в 2023 году около Первомайской ТЭЦ, а в январе 2025 года открылся электрохаб на Выборгской стороне.

Павел Владимирович

Генеральный директор АО «Электрохаб»

Сегодня наш базовый план до 2030 года – еще два хаба в Петербурге и три в Москве. Но это не потолок. Если рынок электротранспорта будет расти быстрее наших прогнозов, мы готовы ускоряться и пересматривать эту программу в сторону увеличения. Наша конечная цель – не определенное количество хабов, а их правильная география: чтобы в Москве и Петербурге качественная быстрая зарядка находилась в пределах 10-15 минут.

Городские власти продумывают механизмы, «чтобы заинтересовать жителей покупкой электромобилей», заявил в опубликованном в начале августа интервью ТАСС губернатор Александр Беглов. В конце июня депутаты Заксобрания окончательно одобрили закон, предусматривающий освобождение владельцев электромобилей и машин на природном газе от уплаты транспортного налога до конца 2030 года.

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