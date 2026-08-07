Третий зарядный хаб для электромобилей открывается в Петербурге

Многофункциональный зарядный комплекс предназначен для легковых электромобилей, такси, коммерческого и крупнотоннажного транспорта, коммунальной техники, электробусов и электрогрузовиков. Хаб включает 25 зарядных станций (из них 5 — для грузового коммерческого транспорта), 62 зарядных порта, зону отдыха, коворкинг с Wi-Fi, вендинг, кафе, и туалет, сообщается на сайте АО «Электрохаб». С запуском нового комплекса петербургская сеть объединит три электрохаба, 51 зарядную станцию и 146 портов с пропускной способностью до 2 600 автомобилей в сутки, отмечают власти.

В январе 2025 года открылся электрохаб на Выборгской стороне, который в городском правительстве тоже называли «третьим электрохабом в Петербурге». Еще два действуют на Кременчугской улице и дороге на Турухтанные острова, говорили в Смольном. При этом в профильных и местных СМИ хаб «Выборгский» называли вторым подобным объектом. Первый появился в 2023 году около Первомайской ТЭЦ. Сообщалось, что до 2027 года в Петербурге заработает восемь таких хабов.

Городские власти продумывают механизмы, «чтобы заинтересовать жителей покупкой электромобилей», заявил в опубликованном в начале августа интервью ТАСС губернатор Александр Беглов. В конце июня депутаты Заксобрания окончательно одобрили закон, предусматривающий освобождение владельцев электромобилей и машин на природном газе от уплаты транспортного налога до конца 2030 года.