Больше «Ласточек» до Выборга будет ходить по выходным

Число рейсов, следующих от Финляндского вокзала до Выборга, увеличили по просьбам пассажиров, сообщили в Комтрансе. Дополнительные поезда начнут ходить по субботам и воскресеньям с 11 июля по 30 сентября. Всего в эти дни будет курсировать 15 пар поездов.
Скоростные составы будут отправляться из Петербурга в 11:10 и 12:20, а из Выборга — в 17:57 и 19:10. Маршрут включает остановки на станциях «Удельная», «Зеленогорск», «Рощино» и «Каннельярви».
Расписание пригородных поездов может меняться, отметили в ведомстве. Следить за корректировками можно на станциях и вокзалах, в приложениях РЖД, а также на сайте АО «СЗППК».
При этом экспресс-«Ласточка», которая ежедневно ходила до Выборга с 1 мая без остановок, пропала из расписания. Ее запуск в качестве эксперимента в апреле анонсировал глава Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК) Кирилл Корнилин.
Комментарии (0)