Волонтеры «ЛизаАлерт» в Петербурге рассказали о нехватке бензина

«…Каждый пройденный нашими автомобилями километр — это чей-то шанс вернуться домой. И еще бензин. Много бензина», — говорят в «ЛизаАлерт».

Поэтому волонтеры призывают помочь им покупкой подарочных топливных карт, которые продаются на АЗС нескольких компаний и бывают разных номиналов. «Попав в "ЛизаАлерт", они превращаются в работу поискового штаба, оперативный выход групп на задачи, работу на отклик, прочесы и наконец — в “найден, жив”», — поясняет отряд.

В начале недели, 17 августа, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что ситуация с горючим стабилизировалась, «хотя на части заправочных станций действуют ограничения, в отдельных населенных пунктах еще есть перебои с некоторыми видами топлива». По его чиновника, речи о снятии ограничений на продажу топлива на АЗС региона не идет. К началу месяца некоторые сети крупных АЗС начали снимать лимиты на отпуск бензина, убедилась Собака.ru.

На дефицит горючего российские автомобилисты начали жаловаться в июне. Тогда заправки в Петербурге и Ленобласти стали вводить лимиты на продажу топлива, а в соцсетях появились ролики о длинных очередях на АЗС. Причиной топливного кризиса стали «прилеты» по НПЗ, которые частично нарушили работу предприятий, объяснил вице-премьер России Александр Новак в середине июля.