На «Театральной» может появиться один из самых глубоких лифтов в петербургском метро

В техническом задании на госзакупках говорится о строительстве шахтного ствола с подходными выработками, включая специальный коридор для маломобильных пассажиров, а также о переустройстве существующего эвакуационного выхода под эти цели.

Как рассказали телеканалу «78» в АО «Метрострой Северной столицы», пока речь идет лишь о проработке концепции, однако ее основная схема уже определена.

Предполагается, что пассажиры с ограниченной мобильностью сначала будут спускаться на лифте в подземный вестибюль, расположенный примерно на глубине восьми метров. Там они пройдут через зону контроля, после чего воспользуются вторым лифтом, который доставит их сразу на платформу, находящуюся более чем в 50 метрах под землей. Подобное решение для глубоких станций метро Петербурга ранее не применялось.

Проектировать вестибюль станции «Театральная» начнут в 2026 году, рассказал в конце июля гендиректор «Метрострой Северной столицы» Дмитрий Васильев. На прошлой неделе губернатор Александр Беглов в интервью ТАСС назвал точное место» для выхода из метро «Театральная» — им станет площадь имени Темирканова напротив новой сцены Мариинского театра. При этом в феврале вице-губернатор Николай Линченко говорил, что первый выход из метро — вестибюль на углу Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов на месте Дома быта — планируют открыть к 2030 году.