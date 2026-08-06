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Транспорт

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На «Театральной» может появиться один из самых глубоких лифтов в петербургском метро

На будущей станции метро оранжевой ветки, которая располагается между «Спасской» и «Горным институтом», рассматривают возможность установки двухступенчатого лифта для маломобильных пассажиров. Об этом стало известно после публикации тендера на поиск подрядчика, который проведет инженерные изыскания, необходимые для проектирования первого вестибюля станции.

Площадь имени Юрия Темирканова

Площадь имени Юрия Темирканова

В техническом задании на госзакупках говорится о строительстве шахтного ствола с подходными выработками, включая специальный коридор для маломобильных пассажиров, а также о переустройстве существующего эвакуационного выхода под эти цели.

Как рассказали телеканалу «78» в АО «Метрострой Северной столицы», пока речь идет лишь о проработке концепции, однако ее основная схема уже определена.

Предполагается, что пассажиры с ограниченной мобильностью сначала будут спускаться на лифте в подземный вестибюль, расположенный примерно на глубине восьми метров. Там они пройдут через зону контроля, после чего воспользуются вторым лифтом, который доставит их сразу на платформу, находящуюся более чем в 50 метрах под землей. Подобное решение для глубоких станций метро Петербурга ранее не применялось.

Проектировать вестибюль станции «Театральная» начнут в 2026 году, рассказал в конце июля гендиректор «Метрострой Северной столицы» Дмитрий Васильев. На прошлой неделе губернатор Александр Беглов в интервью ТАСС назвал точное место» для выхода из метро «Театральная» — им станет площадь имени Темирканова напротив новой сцены Мариинского театра. При этом в феврале вице-губернатор Николай Линченко говорил, что первый выход из метро — вестибюль на углу Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов на месте Дома быта — планируют открыть к 2030 году.

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