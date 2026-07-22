Станции «Богатырская» и «Каменка» начнут строить в 2026 году

По словам руководителя компании, на Невско-Василеостровской линии должны завершить проходку двухпутного тоннеля. После этого строители приступят к разработке грунта и возведению «Богатырской» и «Каменки».

На коричневой линии в 2026 году планируют проложить 4,3 километра тоннелей между строящимися станциями «Путиловская» и «Каретная», построить два шахтных ствола и начать проходку тоннеля от «Каретной» в сторону будущей станции «Лиговский проспект-2».

Также МССС собирается подготовить площадки для продления фиолетовой от станции «Комендантский проспект» до будущей «Коломяжской», где также появится электродепо. Кроме того, начнется подготовка территории для строительства депо «Красносельское».

Еще один проект на 2026 год — начало проектирования вестибюля станции «Театральная» оранжевой линии. Где именно разместят выход, пока не сообщается: в презентации указано лишь, что его построят «согласно выбранному местоположению».

О планах запустить станцию «Богатырская» («Богатырский проспект») в 2029 году в марте этого года рассказал вице-губернатор Николай Линченко. По его словам, станция будет подземной с выходами на обе стороны, рядом с ней также построят пешеходный тоннель. К этому же году власти намерены запустить и «Каменку» (альтернативные названия — «Зоопарк» и «Планерная»). Обе станции облицуют камнем за полтора миллиарда рублей к июлю 2028 года. Первый выход из метро «Театральная» — вестибюль на углу Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов на месте Дома быта — планируют открыть к 2030 году.