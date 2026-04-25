Площадь у концертного зала Мариинского театра назвали именем Юрия Темирканова

Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Имя художественного руководителя Филармонии им. Шостаковича Юрия Темирканова присвоили площади между домами 37 и 39 на улице Декабристов. Ранее это же предложение поддержали и в Топонимической комиссии, и родственники дирижера, сообщили в пресс-службе Смольного.

Александр Беглов

Губернатор Санкт-Петербурга

«Для петербуржцев Юрий Темирканов — пример служения искусству и родному городу. Талантливый творец, имя которого навсегда останется в истории Северной столицы. 2026 год объявлен в нашем городе Годом петербургской культуры, и сегодня мы делаем ещё один шаг, чтобы передать память о великом маэстро следующим поколениям...».

Напомним, что маэстро Юрий Темирканов ушел из жизни 2 ноября 2023 года на 85-м году жизни.

