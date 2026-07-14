Двухэтажный трамвай может появиться в Петербурге

Проект транспорта представили на выставке «ИННОПРОМ», где завод показал рендеры салона первого и второго этажей будущего вагона. Сроки возможного появления двухэтажных трамваев в городе в публикации не называются. При этом издание сообщает, что обсуждается перспектива поставок такого трамвая не только в Петербург, но и в Москву.

«Антар» — это односекционный низкопольный трамвай, который разрабатывают преимущественно для туристических маршрутов с большим пассажиропотоком. Проект предусматривает установку аккумуляторов, позволяющих проехать до трех километров без подключения к контактной сети. Длина трамвая составляет 16,8 метра, а высота – в 5,4 метра. Конструкционная скорость должна составить 75 километров в час.

С 2024 года в Петербурге проходят испытания беспилотных трамваев. Сейчас трамваи двигаются самостоятельно, однако в кабине все равно находится водитель-испытатель, который контролирует поездку. Без человека такой транспорт планируют запустить к 2030 году. В середине июня власти объявили конкурс на поиск подрядчика, который за 93 млн рублей создаст прототип системы автоматического управления трамваем. Позже Комтранс рассказал о планах потратить 1,5 млрд рублей на строительство полигона для испытаний такого транспорта.