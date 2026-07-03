Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Проблема с поставками топлива на северо-востоке Ленобласти «близка к разрешению», говорит Дрозденко

По словам губернатора региона Александра Дрозденко, ее помогут решить контейнерные АЗС, которые в течение нескольких недель установит ПАО «Газпром нефть» в Лодейном Поле и Подпорожье. Эта мера позволит нарастить объем поставок топлива в этих районах, считает чиновник.

StockMediaSeller / Shutterstock

Ранее в своих соцсетях, говоря о доступности горючего, Дрозденко признал, что «ритмичность поставок сейчас ниже обычной», однако «дефицит не критичный, есть сложности в логистике». Также сославшись на некие прогнозы он заявил, что в середине июля производство на НПЗ страны выйдет на плановые объемы, и «напряженность должна снизиться».

Накануне российское правительство разрешило продавать бензин с повышенной концентрацией серы. По распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина от 2 июля, до конца этого года нефтеперерабатывающие заводы могут выпускать топливо с содержанием серы до 150 миллиграммов на килограмм. Такая концентрация соответствует классу бензина «Евро-3», который считается устаревшим. Решение принято, чтобы не допустить «дестабилизации на внутреннем рынке моторного топлива», говорится в документе.

Для сравнения, в бензине современного экостандарта класса «Евро-5» может быть не более 10 миллиграммов серы на килограмм топлива, что в 15 раз меньше того показателя, который теперь допускает правительство. Высокое содержание серы в горючем может ускорять износ двигателя и других механизмов в современных автомобилях, отмечает управляющий партнер консалтинговой компании NEFT Research Сергей Фролов.

На дефицит горючего российские автомобилисты начали жаловаться в июне. Тогда заправки в Петербурге и Ленобласти стали вводить лимиты на продажу топлива, а в соцсетях появились ролики о длинных очередях на АЗС. Из-за нехватки бензина таксисты стали реже брать заказы, сообщил в конце месяца «Коммерсант» со ссылкой на Национальную ассоциацию таксопарков. Проблемы с топливом повлияли и на работу продуктовых магазинов. По данным «Фонтанки», поставщики из южных регионов страны стали предупреждать петербургские торговые сети о задержках грузов.

Все пишут о дефиците топлива! Почему он касается всех? И правда ли из-за нехватки керосина самолеты заправляют бензином?

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: