Проблема с поставками топлива на северо-востоке Ленобласти «близка к разрешению», говорит Дрозденко

Ранее в своих соцсетях, говоря о доступности горючего, Дрозденко признал, что «ритмичность поставок сейчас ниже обычной», однако «дефицит не критичный, есть сложности в логистике». Также сославшись на некие прогнозы он заявил, что в середине июля производство на НПЗ страны выйдет на плановые объемы, и «напряженность должна снизиться».

Накануне российское правительство разрешило продавать бензин с повышенной концентрацией серы. По распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина от 2 июля, до конца этого года нефтеперерабатывающие заводы могут выпускать топливо с содержанием серы до 150 миллиграммов на килограмм. Такая концентрация соответствует классу бензина «Евро-3», который считается устаревшим. Решение принято, чтобы не допустить «дестабилизации на внутреннем рынке моторного топлива», говорится в документе.

Для сравнения, в бензине современного экостандарта класса «Евро-5» может быть не более 10 миллиграммов серы на килограмм топлива, что в 15 раз меньше того показателя, который теперь допускает правительство. Высокое содержание серы в горючем может ускорять износ двигателя и других механизмов в современных автомобилях, отмечает управляющий партнер консалтинговой компании NEFT Research Сергей Фролов.

На дефицит горючего российские автомобилисты начали жаловаться в июне. Тогда заправки в Петербурге и Ленобласти стали вводить лимиты на продажу топлива, а в соцсетях появились ролики о длинных очередях на АЗС. Из-за нехватки бензина таксисты стали реже брать заказы, сообщил в конце месяца «Коммерсант» со ссылкой на Национальную ассоциацию таксопарков. Проблемы с топливом повлияли и на работу продуктовых магазинов. По данным «Фонтанки», поставщики из южных регионов страны стали предупреждать петербургские торговые сети о задержках грузов.