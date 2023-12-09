Открытие станции метро в Кудрово могут отложить до 2029 года

«Петербург подтвердил нам строительство метро в Кудрово, сроки плавают, то 2027 год, то 2028-2029 годы. Всё зависит от подтверждения софинансирования этого проекта из федерального бюджета», — цитирует Дрозденко «Деловой Петербург».

Губернатор рассказал, что деньги региона будут направлены на выкуп земельных участков, снос гаражей и реконструкции инженерных сетей. Кроме того, под сортировочную станцию необходимы 160 га, без этого развитие подземки невозможно.

В конце ноября Смольный опроверг перенос сроков сдачи станций метро «Путиловская» и «Юго-Западная». Их ввод в эксплуатацию намечен на конец следующего года.