Сроки открытия новых станций на зеленой и оранжевой линиях метро назвал вице-губернатор Линченко

Сроки строительства новых станций метро назвал вице-губернатор Николай Линченко в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург» во время своей прямой линии.

По словам чиновника, метро «Богатырский проспект» («Богатырская») на зеленой линии намерены запустить в 2029 году. Станция будет подземной с выходами на обе стороны. Рядом с ней также построят подземный пешеходный переход.

Кроме того, Линченко рассказал, что продолжить оранжевую ветку до Морского фасада могут минимум за восемь лет. Сейчас у городских властей в приоритете новые станции коричневой линии, объяснил он. Вице-губернатор напомнил, что проект планировки для метро до «Морского фасада» утвержден, в этом году утвердят его и для подземной части. После этого Смольный начнет резервировать участки для станций «Гавань» и «Морской фасад».

Годом открытия выхода со станции «Театральная» чиновник называет 2030-й. Ранее в комитете по строительству сообщили, что один из выходов со станции начнут строить в 2027 году, а откроют в 2029-м. А про конкретный вестибюль на месте Дома быта говорили, что возведение завершат до 2040 года.

Также на прямой линии вице-губернатор рассказал о строительстве «скоростного каркаса». В него включат Витебскую развязку, второй участок ШМСД с КАД-2 и трасса М-7. Линченко считает, что проект позволит реализовать концепцию «15-минутного города», при которой до всех важных для жизни объектов — офисов, школ и мест отдыха — можно добраться за короткий промежуток времени.