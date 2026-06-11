Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Мосты разведут раньше времени из-за репетиций «Алых парусов». Первая — уже в ночь на 12 июня!

О корректировках в расписании разводок мостов Петербурга предупредил «Мостотрест». Ради репетиций праздника выпускников будут поднимать крылья Благовещенского, Дворцового и Троицкого мостов. Остальные переправы не будут разводить из-за празднования Дня России, отметили в предприятии.

igor Litvyak / Shutterstock.com

С 11 на 12 июня:

  • Благовещенский мост разведут с 20:45 до 21:10 часов и затем по графику разводки;
  • Дворцовый мост — с 21:00 до 02:50 часов и затем по графику разводки;
  • Троицкий мост — с 21:30 до 22:00 часов и затем по графику разводки.

Остальные мосты разводятся по графику.

С 12 на 13 июня:

  • Благовещенский мост разведут с 21:10 до 21:30 часов и с 01:45 до 02:45 часов;
  • Дворцовый мост — с 21:20 до 02:45 часов;
  • Троицкий мост — с 21:30 до 02:15 часов.

В «Мостотресте» подчеркивают, что это предварительное расписание и время может измениться в день проведения репетиции. Следить за его корректировками можно сайте mostotrest-spb.ru или в приложении «Мосты Петербурга».

При этом движение по переправам будут перекрывать по другому графику. Ранее его публиковал Смольный. Из этого сообщения следовало, что Дворцовый мост перекроют на сутки — с 00:30 25 июня до 10:00 26 июня. Также в городском правительстве предупредили, что «Алые паруса» изменят маршруты автобусов и перекроют реки. Ограничивать движение судов будут на участках Невы, Малой Невы, Кронверкского пролива и Зимней канавки уже на этой неделе. Самые масштабные перекрытия запланированы на конец июня: они затронут не только Неву, Малую Неву, Кронверкский пролив и Зимнюю канавку, но также Большую Невку, Фонтанку, Мойку и канал Грибоедова.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: