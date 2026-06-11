Мосты разведут раньше времени из-за репетиций «Алых парусов». Первая — уже в ночь на 12 июня!

С 11 на 12 июня:

Благовещенский мост разведут с 20:45 до 21:10 часов и затем по графику разводки;

Дворцовый мост — с 21:00 до 02:50 часов и затем по графику разводки;

Троицкий мост — с 21:30 до 22:00 часов и затем по графику разводки.

Остальные мосты разводятся по графику.

С 12 на 13 июня:

Благовещенский мост разведут с 21:10 до 21:30 часов и с 01:45 до 02:45 часов;

Дворцовый мост — с 21:20 до 02:45 часов;

Троицкий мост — с 21:30 до 02:15 часов.

В «Мостотресте» подчеркивают, что это предварительное расписание и время может измениться в день проведения репетиции. Следить за его корректировками можно сайте mostotrest-spb.ru или в приложении «Мосты Петербурга».

При этом движение по переправам будут перекрывать по другому графику. Ранее его публиковал Смольный. Из этого сообщения следовало, что Дворцовый мост перекроют на сутки — с 00:30 25 июня до 10:00 26 июня. Также в городском правительстве предупредили, что «Алые паруса» изменят маршруты автобусов и перекроют реки. Ограничивать движение судов будут на участках Невы, Малой Невы, Кронверкского пролива и Зимней канавки уже на этой неделе. Самые масштабные перекрытия запланированы на конец июня: они затронут не только Неву, Малую Неву, Кронверкский пролив и Зимнюю канавку, но также Большую Невку, Фонтанку, Мойку и канал Грибоедова.