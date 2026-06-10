«Алые паруса» изменят маршруты автобусов и перекроют реки

11 и 12 июня в вечернее время изменяются маршруты автобусов №№ 6, 7, 10, 24, 46, 76, 100, 191, 262, троллейбусов №№ 1, 7, 10, 11, 12 и трамвая № 3.

Ограничивать движение судов будут на участках Невы, Малой Невы, Кронверкского пролива и Зимней канавки в ночное время 11–12 и 12–13 июня, а также на Зимней канавке 17–18 и 18–19 июня. Самые масштабные перекрытия запланированы на 25–28 июня: они затронут не только Неву, Малую Неву, Кронверкский пролив и Зимнюю канавку, но также Большую Невку, Фонтанку, Мойку и канал Грибоедова. Наиболее обширная зона ограничений будет действовать вечером и ночью с 27 на 28 июня, а утром 28 июня часть акватории вновь закроют для движения судов до 06:00.

Ранее Комтранс опубликовал список ограничений и перекрытий на дорогах Петербурга, связанных с подготовкой к празднику выпускников. Из него, например, следует, что Дворцовый мост перекроют на сутки — с 00:30 25 июня до 10:00 26 июня.