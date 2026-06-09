Дворцовый мост перекроют на сутки ради подготовки «Алых парусов». Где еще ограничат движение?

Где запретят ездить?

Дворцовый мост перекроют в вечернее время на несколько часов 11 и 12 июня и на всю ночь 29 июня. Кроме того, движение по переправе будет запрещено больше суток с 00:30 25 июня до 10:00 26 июня.

Полностью движение перекроют на Благовещенском мосту в ночное и вечернее время 11 июня, 12 июня и 13 июня.

Движение по Троицкому мосту перекроют в вечернее время 11 июня и ночью 12 июня. Путь от Каменноостровского проспекта к Суворовской площади закроют с вечера 25 июня до полудня 26 июня, с вечера 26 июня и до вечера 28 июня.

Также перекрытия коснутся набережной Лейтенанта Шмидта, Адмиралтейской и Дворцовой набережных, Черноморского, Азовского, Керченского и Мраморного переулков, Дворцового и Адмиралтейского проездов, Невского проспекта. Полный список ограничений и их график представлен на сайте городского правительства.

Движение по улицам Петербурга из-за подготовки к «Алым парусам» начали ограничивать еще в феврале — тогда Комтранс сообщал о сужениях проезжей части Октябрьской набережной.

В 2025 году «Алые паруса» в Петербурге отметили в ночь с 28 на 29 июня. Хедлайнерами концерта на Дворцовой площади стали Надежда Кадышева, «Иванушки International», The Hatters, «5УТРА», Akmal' и другие. Перед мероприятием Смольный предупредил горожан о перекрытиях центральных улиц, а также о «кратковременном снижении скорости в сотовых сетях». Тогда на праздник потратили около 35 млн рублей из городского бюджета, писали «Ведомости» со ссылкой на вице-губернатор Бориса Пиотровского.