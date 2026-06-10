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Невский перекроют в конце июня ради нового этапа ремонта дороги

Второй этап восстановления дорожного полотна на главной магистрали города стартует с 28 июня, сообщил подрядчик работ АО «ВАД». Ремонтировать дороги на отрезке от площади Восстания до площади Александра Невского исполнитель госзаказа будет до середины июля. Параллельно с этим на участке заменят теплосеть.

bellena / Shutterstock.com

Специалисты компании обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части, заменят и отрегулируют люки колодцев по высоте, нанесут дорожную разметку термопластиком. Работы будут вестись поэтапно с перекрытием движения для обеспечения безопасности:

  • с 28 июня по 6 июля – от пл. Восстания до ул. Исполкомской;
  • с 7 по 13 июля – от ул. Исполкомской до пл. Александра Невского.

Сообщение о конкурсе на поиск подрядчика, который отремонтируют дорогу появилось в середине апреля. Контракт оценили в 202,5 млн рублей.

Как отмечает пресс-служба «ВАД», компания ремонтирует Невский проспект начиная с 1998 года. Обновление дорожного покрытия проводилось также в 2008, 2013 и 2018. Этот же подрядчик занимался и первым этапом ремонта в 2025 году. Тогда, в августе прошлого года, движение по Невскому проспекту перекрывали на две недели, из-за чего на центральных улицах образовывались сильные заторы.

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