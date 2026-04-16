Невский проспект снова перекроют из-за ремонта. Работы должны завершить осенью

Речь идет об отрезке дороги от Площади Восстания до Площади Александра Невского. Его протяженность составляет почти 1,5 км. Заказчиком выступает «Дирекция транспортного строительства». Заявки от подрядчиков принимают до 8 мая, а победителя планируют определить 14 мая.

Первый этап ремонта уже завершен: обновили участок от Литейного проспекта до Площади Восстания. Работы заняли две недели, после чего движение открыли 27 августа. За это время дорожники уложили более 70 тысяч квадратных метров нового покрытия. Подрядчиком выступала компания АО ВАД, контракт оценивался в 461 млн рублей.

Второй этап станет продолжением обновления главной магистрали города. Третий этап ремонта затронет оставшуюся часть Невского проспекта, в ходе работ планируют обновить трамвайные пути на пересечении Невского и Литейного проспектов.