Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Мобильный интернет во время «Алых парусов» может замедлиться

При этом ограничения не касаются Wi-Fi и голосовых звонков, — сообщил Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга.

Dina Photo Stories/Shutterstock.com

В комитете отметили, что «кратковременное снижение скорости в сотовых сетях» может происходить не только во время мероприятий, но и при работе экстренных служб в целях обеспечения безопасности.

В качестве альтернативы в Смольном предложили использовать городские бесплатные сети Wi-Fi — они работают в зонах отдыха, общественном транспорте, у станций метро и в других публичных пространствах. В экстренных ситуациях доступен звонок на номер 112 — даже при нулевом балансе и отсутствии связи с оператором.

Ранее мы рассказывали о всех ограничениях для транспорта, пешеходов и маломерных судов во время проведения «Алых парусов».

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: