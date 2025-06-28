Мобильный интернет во время «Алых парусов» может замедлиться

В комитете отметили, что «кратковременное снижение скорости в сотовых сетях» может происходить не только во время мероприятий, но и при работе экстренных служб в целях обеспечения безопасности.

В качестве альтернативы в Смольном предложили использовать городские бесплатные сети Wi-Fi — они работают в зонах отдыха, общественном транспорте, у станций метро и в других публичных пространствах. В экстренных ситуациях доступен звонок на номер 112 — даже при нулевом балансе и отсутствии связи с оператором.

Ранее мы рассказывали о всех ограничениях для транспорта, пешеходов и маломерных судов во время проведения «Алых парусов».