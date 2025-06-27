Готовимся к «Алым парусам»: какие ограничения на дорогах (и не только) ждут петербуржцев

Из-за праздника выпускников «Алые паруса» введут ограничения для транспорта, пешеходов и маломерных судов в Петербурге.
С 24 июня по 7 июля в 4 районах введут временные ограничения. Остановку запретят:
- с 00.00 до 18.00 часов 28 июня на нечетной стороне наб. р. Мойки от Царицынского проезда до Певческого моста;
- с 00.00 до 23.59 часов 28 июня на 60 участках дорог в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах;
- с 00.00 до 23.59 часов 28 июня и с 00.00 до 23.59 часов 5 июля в проезде вдоль д. 4 и д. 6-8 по Дворцовой пл.;
- с 00.00 часов 28 июня до 06.00 часов 29 июня в Волховском пер. и Биржевом пер.
Стоянку транспорта запретят:
- с 00.00 до 23.59 часов 28 июня на 8 участках дорог в Адмиралтейском и Василеостровском районах.
Движение транспорта запретят:
- с 19.50 часов 26 июня до 02.30 часов 27 июня, с 19.50 часов 27 июня до 02.30 часов 28 июня, с 12.00 часов 28 июня до 13.00 часов 29 июня на Троицком мосту;
- с 19.00 часов 27 июня до 04.00 часов 28 июня на 21 участке дорог в Адмиралтейском, Центральном и Василеостровском районах;
- с 19.00 часов 27 июня до 04.00 часов 28 июня, с 12.00 часов 28 июня до 18.00 часов 29 июня на Дворцовом мосту;
- с 20.00 до 20.35 часов 27 июня, с 21.00 часов 28 июня до 06.00 часов 29 июня на Благовещенском мосту;
- с 14.00 часов 28 июня до 06.00 часов 29 июня на 88 участках дорог в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах;
- с 18.00 часов 28 июня до 06.00 часов 29 июня на Конногвардейском бульваре;
- с 19.00 часов 28 июня до 06.00 часов 29 июня на Английской наб. и Галерной ул.;
- с 21.00 часов 28 июня до 06.00 часов 29 июня на 10 участках дорог в Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах;
- с 00.00 до 06.00 часов 29 июня на Литейном мосту.
Мосты в центре Петербурга также будут разводить вне привычного графика.
- Троицкий мост закроют для автомобилистов и пешеходов с 19:50 27 июня до 02:30 28 июня и с 12:00 28 июня до 13:00 29 июня, сообщили в комитете по транспорту.
- Дворцовый мост: с 19:00 27 июня до 04:00 28 июня и с 12:00 28 июня до 18:00 29 июня.
- Благовещенский мост: с 20:00 до 20:35 27 июня и с 21:00 28 июня до 06:00 29 июня.
Метро и наземный транспорт в Петербурге будет работать в ночь с 28 на 29 июня из-за праздника «Алые паруса». Работать будет 9 маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев:
- 6 автобусных: №№ 2, 4, 74, 193, 239, 271;
- 2 троллейбусных: №№23, 46;
- 1 трамвайный: №55.
Интервал движения оставит 30 минут.
К «Алым Парусам» перекроют не только дороги, но и реки. Временный запрет введут с 27 июня для движения маломерных судов.
С 20.30 27 июня до 01.30 28 июня будут перекрыты участки:
- реки Невы от Литейного моста до Благовещенского моста;
- реки Малой Невы от реки Невы до Тучкова моста;
- реки Большой Невки от реки Невы до Сампсониевского моста;
- реки Фонтанки от Прачечного моста до Пантелеймоновского моста;
- Зимней канавки на всем протяжении;
- Кронверкского пролива на всем протяжении.
С 20.00 28 июня до 03.00 29 июня будут перекрыты участки:
- реки Невы от Большеохтинского моста до траверза устья реки Мойки;
- реки Малой Невы от реки Невы до моста Бетанкура;
- реки Большой Невки от реки Невы до Гренадерского моста;
- реки Фонтанки от Прачечного моста до Пантелеймоновского моста;
- Зимней канавки на всем протяжении;
- Кронверкского пролива на всем протяжении.
С 03.00 до 06.00 29 июня будут перекрыты участки:
- реки Невы от Троицкого моста до Благовещенского моста;
- реки Малой Невы от реки Невы до Биржевого моста;
- Зимней канавки на всем протяжении;
- Кронверкского пролива на всем протяжении.
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