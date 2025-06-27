Готовимся к «Алым парусам»: какие ограничения на дорогах (и не только) ждут петербуржцев

Метро и наземный транспорт в Петербурге будет работать в ночь с 28 на 29 июня из-за праздника «Алые паруса». Работать будет 9 маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев:

6 автобусных: №№ 2, 4, 74, 193, 239, 271;

2 троллейбусных: №№23, 46;

1 трамвайный: №55.

Интервал движения оставит 30 минут.

К «Алым Парусам» перекроют не только дороги, но и реки. Временный запрет введут с 27 июня для движения маломерных судов.

С 20.30 27 июня до 01.30 28 июня будут перекрыты участки:

реки Невы от Литейного моста до Благовещенского моста;

реки Малой Невы от реки Невы до Тучкова моста;

реки Большой Невки от реки Невы до Сампсониевского моста;

реки Фонтанки от Прачечного моста до Пантелеймоновского моста;

Зимней канавки на всем протяжении;

Кронверкского пролива на всем протяжении.

С 20.00 28 июня до 03.00 29 июня будут перекрыты участки:

реки Невы от Большеохтинского моста до траверза устья реки Мойки;

реки Малой Невы от реки Невы до моста Бетанкура;

реки Большой Невки от реки Невы до Гренадерского моста;

реки Фонтанки от Прачечного моста до Пантелеймоновского моста;

Зимней канавки на всем протяжении;

Кронверкского пролива на всем протяжении.

С 03.00 до 06.00 29 июня будут перекрыты участки: