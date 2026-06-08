Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Минтранс предлагает освободить водителей от оплаты парковок, если внести деньги невозможно

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на дополнительные пояснения Минтранса России к опубликованному для общественного обсуждения проекту поправок к закону «Об организации дорожного движения».

Konstantin Lenkov / Shutterstock

Действующий закон предполагает две формы организации оплаты: наличную и безналичную. Теперь ведомство предложило закрепить «альтернативные способы», которыми можно воспользоваться, когда внести деньги не получается по независящим от водителя причинам. Какой способ использовать и как проводить такие платежи, будут решать сами регионы. В пояснениях ведомства также говорится, что, если водитель по независящим от него причинам не смог внести плату за услугу, то он «освобождается от обязанности по оплате за соответствующий период». Что относится к таким причинам, в законопроекте не сказано, отмечает «Коммерсантъ».

Как следует из сообщения РБК, речь идет о неполадках, связанных с обработкой платежей. «В случае сбоев, не зависящих от пользователя, он будет освобожден от внесения платы за парковку. Такая мера призвана помочь водителям в оспаривании необоснованных штрафов за неуплату пользования парковочным пространством», — передает РБК со ссылкой на представителей ведомства.

В конце мая Минтранс вынес на обсуждение закон, который предлагает организацию централизованного управления парковочным пространством. Эта же норма может разрешить автомобилистам оплачивать стоянку в течение суток с момента начала сессии. По мнению чиновников, мера снизит административную нагрузку на водителей, сделает процесс оплаты более гибким, а также сократит случаи неуплаты за пользование платными парковками.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: