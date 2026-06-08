Минтранс предлагает освободить водителей от оплаты парковок, если внести деньги невозможно

Действующий закон предполагает две формы организации оплаты: наличную и безналичную. Теперь ведомство предложило закрепить «альтернативные способы», которыми можно воспользоваться, когда внести деньги не получается по независящим от водителя причинам. Какой способ использовать и как проводить такие платежи, будут решать сами регионы. В пояснениях ведомства также говорится, что, если водитель по независящим от него причинам не смог внести плату за услугу, то он «освобождается от обязанности по оплате за соответствующий период». Что относится к таким причинам, в законопроекте не сказано, отмечает «Коммерсантъ».

Как следует из сообщения РБК, речь идет о неполадках, связанных с обработкой платежей. «В случае сбоев, не зависящих от пользователя, он будет освобожден от внесения платы за парковку. Такая мера призвана помочь водителям в оспаривании необоснованных штрафов за неуплату пользования парковочным пространством», — передает РБК со ссылкой на представителей ведомства.

В конце мая Минтранс вынес на обсуждение закон, который предлагает организацию централизованного управления парковочным пространством. Эта же норма может разрешить автомобилистам оплачивать стоянку в течение суток с момента начала сессии. По мнению чиновников, мера снизит административную нагрузку на водителей, сделает процесс оплаты более гибким, а также сократит случаи неуплаты за пользование платными парковками.