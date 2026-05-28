Закон об оплате парковок постфактум представил на обсуждение Минтранс

Автомобилисты смогут оплачивать парковки, которые не оборудованы шлагбаумом и другими средствами контроля, в течение суток с момента получения услуги. Законопроект с таким нововведением представил Минтранс, сообщает пресс-служба ведомства.

Предлагаемый закон закрепит понятие «парковочная деятельность» и выстроит единую систему управления парковками, отмечает министерство. В него же входит положение о постоплате парковок, которое, по мнению чиновников, снизит административную нагрузку на водителей, сделает процесс оплаты более гибким, а также сократит случаи неуплаты за пользование платными парковками.

В октябре 2025 года депутаты партии «Яблоко» внесли в городской парламент законопроект о введении постоплаты парковки в течение суток. Они объяснили инициативу слишком жесткими временными рамками оплаты и несправедливыми штрафами для автомобилистов. Позже, в конце 2025 года, депутаты комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры направили аналогичное предложение в Минтранс. Однако в марте 2026 года в Комтрансе сообщили, что пока не планируют менять действующие правила, ведомство готово лишь разрешить водителям корректировать данные парковочной сессии.

