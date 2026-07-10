Как Балтийский завод под руководством Алексея Коновалова строит самые большие ледоколы в мире?

Первая в России подлодка и дирижабль-гигант

Балтийскому заводу — 170 лет! За эти годы здесь построили больше 600 ко­раблей и гражданских судов. А с чего все начиналось?

В 1856 году купец Матвей Карр и инженер Марк Макферсон основали тут, на Васильевском острове, новый судостроительный завод. С самого появления он был заточен на то, чтобы делать принципиально новые суда — крупные, технологичные. Первый в России корабль с металлическим, а не деревянным корпусом — канонерскую лодку «Опыт» — в 1861‑м построили именно здесь. В 1863‑м спустили на воду первую отечественную подводную лодку, разработанную инженером Иваном Александровским. А еще через несколько лет создали один из первых броненосцев в истории страны — «Адмирал Лазарев», который затем служил на Балтийском флоте.

В начале XX века на Балтийском бра­лись не только за корабли, но, кажется, за любые транспортные новинки.

Дирижабль «Гигант» — самый большой в истории отечественной авиации — тоже построили наши рабочие в 1910‑х: его длина превышала 100 метров. После революции, в 1920‑е, на Балтийском собрали экспериментальный Щ‑ЭЛ‑1 — первый магистральный тепловоз в мире, который придумал инженер Яков Гаккель, автор одного из первых отечественных аэропланов! В этом уникальность нашего завода — мы всегда брались за сложные, наукоемкие проекты с большой долей собственных работ, включая металлургию и машиностроение. Поэтому Балтийский — именно завод, то есть крупное комплексное предприятие, а не верфь, где собирают корпуса кораблей и ставят на них готовое оборудование.

Балтийский литейный, меха­нический и строительный за­вод — так он назывался изначально. Сталелитейный и машиностроитель­ный цеха есть не на всех верфях?

Далеко не на всех. Но у нас нет другого выхода — ядерные установки ледоколов слишком большие, их нельзя просто упаковать и привезти на Васильевский остров. Поэтому все, что возможно, к примеру систему защиты ядерных реакторов, мы делаем в наших цехах. Это сумасшедший объем работы! На один только центральный отсек атомного ледокола «Арктика», который строится прямо сейчас у нас, в Петербурге, уходит почти миллион человеко-часов. То есть если бы один человек делал все это, ему бы понадобилось больше века.